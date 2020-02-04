‫«المباني» تحقق 56.4 مليون دينار أرباحاً العام الماضي‬

‫حققت شركة المباني الكويتية أرباحا صافية في عام 2019 بلغت 56.4 مليون دينار كويتي «نحو 191.7 مليون دولار أمريكي» بالمقارنة مع 52.5 مليون دينار «نحو 178.5 مليون دولار» في عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 7.3 في المئة.‬

‫وقالت شركة «المباني» في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء إن ربحية السهم عن عام 2019 بلغت 54.2 فلس بالمقارنة مع 50.5 فلس في 2018 بنسبة زيادة بلغت 7.2 في المئة.‬



‫وأرجعت سبب ارتفاع الأرباح للنمو في الإيرادات التشغيلية للمرحلة الرابعة ما نتج عنه زيادة في صافي الربح.‬

‫وقد أوصى مجلس إدارة المباني بتوزيع أرباح نقدية بواقع 14 في المئة من القيمة الاسمية للسهم «14 فلسا لكل سهم» فضلا عن توزيع أسهم منحة مجانية بواقع 6 في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع بواقع 6 أسهم لكل 100 سهم».‬

‫وتأسست شركة المباني في عام 1964 وأدرجت في بورصة الكويت في عام 1999 ويبلغ رأسمالها المصرح به 2ر104 ملايين دينار «نحو 354.2 مليون دولار».‬

‫وتمارس الشركة جميع الأنشطة العقارية منها تملك وبيع وشراء العقارات والاراضي وتطويرها داخل وخارج الكويت وإدارة أملاك الغير وتملك وإدارة الأسواق التجارية والمجمعات السكنية والفنادق والنوادي الصحية وإيجارها واستئجارها. ‬