أسعار النفط ترتفع بفضل آمال تخفيض إنتاج أوبك+

تعافت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لترتفع 1% بعد تراجعها في الجلسة السابقة، في ظل آمال بتعويض تخفيضات إنتاج جديدة من أوبك وحلفائها، أثر أي انخفاض في الطلب على الوقود ربما ينشأ بعد تفشي فيروس كورونا في الصين.

وبلغ خام برنت 54.94 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 49 سنتاً أو نحو 0.9%، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتاً، أو 1.3% إلى 50.79 دولاراً.

ورغم المكاسب التي سجلها اليوم، فإن الانخفاض المستمر على مدى الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف من تأثر الاقتصاد العالمي بفيروس كورونا لا يزال يضع الأسعار عند مستوى يقل أكثر من 20% عن ذروة العام الجاري، التي سجلها الخام في 8 يناير«كانون الثاني» الماضي، وانخفاض الأسعار أمس الإثنين يجعل الخام عند أدنى مستوى في أكثر من عام.

وقالت مصادر مطلعة أمس، إن “منظمة أوبك وحلفاءها بما في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تدرس خفض إنتاج الخام بكمية إضافية بـ 500 ألف برميل يومياً بعد تأثر الطلب بفعل فيروس كورونا”.

وقالت المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس مارجريت يانغ، إن “تنفيذ خفض بنحو نصف مليون برميل يومياً، متوقع لكن لا يمكننا أن تسبعد خفضاً أكبر، إذا تدهور الوضع، هذا التوقع عزز تجارة النفط اليوم”.

ورغم العودة لتداولات أكثر هدوءاً، ما يعكس حركة أسواق مالية أخرى اليوم، حذر غولدمان ساكس من تأثير كورونا على تقلب الأسعار، رغم توقعه استجابة منتجي النفط للوضع عبر خفض الإنتاج.