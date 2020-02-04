«سبائك الكويت»: الذهب ينهي تداولات الأسبوع الماضي عند 1590 دولارا للأونصة

قالت شركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة ان الذهب أنهى تداولاته الاسبوع الماضي في بورصة «نيوميكس نيويورك» عند مستوى 1590 دولارا امريكيا للأونصة مدعوما بضعف الدولار الامريكي واستمرار تفشي فيروس «كورونا المستجد» وتأثيره على النمو الاقتصادي.



واضاف تقرير متخصص صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء ان الذهب حافظ على مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي منذ بداية 2020 إثر ابقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي على سعر الفائدة دون تغيير علاوة على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي «بريكست».



وافاد التقرير ان استمرار تفشي فيروس «كورونا المستجد» سيسهم في ارتفاع اونصة الذهب خلال الايام المقبلة بين 1600 الى 1610 دولارات فضلا عن استمرار عزوف شهية المخاطرة للمستثمرين واللجوء لاسواق الاسهم والسندات والملاذات الامنة خاصة الذهب.



وفيما يتعلق بأسعار اليوم الثلاثاء ذكر انها تراجعت الى مستوى 1570 دولارا للاونصة إثر ارتفاع قيمة الدولار وعمليات التصحيح.



وعن الفضة بين انها صاحبت الذهب في الارتفاع بنحو 70 سنتا لتبلغ 18.20 دولار للأونصة في جلسات نهاية الاسبوع الماضي إثر نفس العوامل التي ساهمت في ارتفاع الذهب متوقعا ارتفاعها الى 20 دولارا في حال انتعاش الطلب الصناعي وعودة الصناديق الاستثمارية.



وافاد ان الاسواق المحلية شهدت ضعفا في مبيعات المشغولات الذهبية مع بلوغ سعر الغرام عيار 21 مستوى 13.7 دينار «نحو 46.5 دولار» وعيار 18 مستوى 11.75 دينار «نحو 40 دولارا» في حين بلغ سعر عيار 24 نحو 15.6 دينار «نحو 53 دولارا».



يذكر ان الاونصة هي احدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الانظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى ايضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.