«هيومن سوفت» تحقق 35.8 مليون دينار أرباحاً صافية في 2019

أعلنت شركة هيومن سوفت القابضة الكويتية تحقيقها 35.8 مليون دينار كويتي «نحو 117.6 مليون دولار امريكي» ارباحا صافية في 2019 بربحية 295 فلسا للسهم الواحد مقارنة بارباح بلغت 31.4 مليون دينار «نحو 103.2 مليون دولار» عام 2018.



وقالت الشركة في بيان منشور على موقع بورصة الكويت الالكتروني اليوم الثلاثاء ان حقوق المساهمين بلغت 80.4 مليون دينار «نحو 264 مليون دولار» في 2019 مقارنة بنحو 67 مليون دينار «نحو 220 مليون دولار» في 2018.



واوضحت ان اجمالي الموجودات بلغت 118.3 مليون دينار «نحو 388.6 مليون دولار» في 2019 مقارنة بـ 109.9 مليون دينار «نحو 361 مليون دولار» عام 2018.



وافادت ان الايرادات التشغيلية ارتفعت في 2019 بنسبة 6 في المئة لتبلغ 73.2 مليون دينار «نحو 240.5 مليون دولار» مقابل 69.2 دينار «نحو 227.4 مليون دولار» في 2018.



وتأسست الشركة عام 1997 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2005 ومن أغراضها تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتآجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء داخل الكويت أو خارجها.