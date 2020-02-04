«غرفة التجارة»: 1.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع ايطاليا

قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان اليوم الثلاثاء ان التعاون التجاري مع ايطاليا شهد تطورا كبيرا في الفترة الماضية حيث بلغ التبادل التجاري 1.6 مليار دولار في عام 2018.



جاء ذلك في كلمة للجوعان خلال استقباله وفدا ايطاليا في مقر الغرفة برئاسة السفير الايطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي ومدير وكالة ائتمان الصادرات الايطالية لوكا باسارلو وحضور ممثلين عن بعض الشركات الايطالية.



واضاف الجوعان ان ايطاليا تعد واحدة من اكبر الشركاء التجاريين مع الكويت وتحتل المرتبة الثامنة في قائمة المصدرين للكويت عام 2018 داعيا الى تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات لاسيما في قطاع النفط والغاز.



من جانبه اكد السفير بالدوتشي في كلمة مماثلة على عمق العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين لاسيما في مجال النفط والغاز لافتا الى وجود نحو 20 الف شركة صغيرة ومتوسطة في ايطاليا تنشط في مختلف القطاعات وتبحث عن فرص استثمارية.



واشار بالدوتشي الى حرص بلاده على تعزيز استثماراتها في مجال النفط والغاز في الكويت عبر نقل التعاون مع الكويت الى مستويات جديدة اكثر تطورا.



من جهته قال مساعد المدير العام في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية محمد ملا يعقوب ان البيئة الاستثمارية في الكويت تتمتع بوضع قوي واقتصاد متين.



واشار الى تقديم العديد من الحوافز للمستثمرين الأجانب كالحصول على ملكية استثمار بنسبة 100 في المئة واعفاء من الضريبة لمدة 10 اعوام.



وافاد ان المستثمر الاجنبي يحتاج إلى اربع خطوات فقط للحصول على رخصة لبدء نشاطه في الكويت مبينا ان هناك العديد من الانشطة الاقتصادي المسموح الاستثمار فيها بالكويت.