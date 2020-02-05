أميركا تدرس الخروج من اتفاق منظمة التجارة بقيمة 2 تريليون

تنظر الولايات المتحدة في الانسحاب من اتفاق لمنظمة التجارة العالمية قيمته 1.7 تريليون دولار يتعلق بالعقود الحكومية.

وأضاف التقرير أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوزعون مسودة أمر تنفيذي لإطلاق عملية خروج من اتفاقية المشتريات الحكومية المبرمة في إطار منظمة التجارة، ما لم يجر تغيير الاتفاق في ضوء وجهة النظر الأميركية.

وأضاف التقرير أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوزعون مسودة أمر تنفيذي لإطلاق عملية خروج من اتفاقية المشتريات الحكومية المبرمة في إطار منظمة التجارة، ما لم يجر تغيير الاتفاق في ضوء وجهة النظر الأميركية.