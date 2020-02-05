‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.25 دولار‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.25 دولار ليبلغ 55.68 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 56.93 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط نحو واحد بالمئة امس الثلاثاء وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 53.96 دولار للبرميل منخفضا 49 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 49.61 دولار للبرميل بتراجع 50 سنتا أو واحد بالمئة.‬