«بلومبيرج»: إدارة ترامب تهدد برسوم عقابية على العملات المُخفضة

قالت وزارة التجارة الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمضي قدما بقواعد جديدة مثيرة للجدل من شأنها أن تمهد الطريق أمام الولايات المتحدة للبدء في تطبيق الرسوم العقابية على البضائع من البلدان المتهمة بتخفيض قيمة عملاتها.

وبحسب ما نشرته وكالة بلومبيرج الإخبارية، ستعطي هذه الخطوة قوة جديدة للشكاوى الأمريكية من التلاعب بالعملة والتي استهدفت في الماضي اقتصادات مثل الصين واليابان، وبالتالي تحول سوق العملات العالمية الذي يتجاوز 6 تريليونات دولار في اليوم إلى ساحة معركة جديدة في الحروب التجارية لإدارة ترامب.

وسيسمح ذلك للولايات المتحدة بفرض رسوم تعويضية على سلع من دول متهمة بالتلاعب بعملاتها، حتى في الحالات التي لم تثبت فيها رسميًا أنها مذنبة بذلك من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. قاومت الإدارات السابقة الدعوات لاتخاذ مثل هذا الإجراء من الكونجرس وبعض الصناعات خشية أن يؤدي ذلك إلى حروب العملة المتبادلة.

وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمن، اتهم صناع السياسة في بلدان مثل البرازيل الولايات المتحدة والاحتياطي الفيدرالي باستخدام السياسة النقدية لإضعاف الدولار للمساعدة في تحفيز انتعاش أسرع في الولايات المتحدة.

التلاعب بالعملات

ومنذ فترة طويلة اتهم الرئيس دونالد ترامب الصين ودول أخرى بالقيام بالمثل. قدم مسؤولو وزارة التجارة يوم الاثنين قرارهم باعتباره بمثابة تعهد بوعد حملة عام 2016 لمعالجة التلاعب بالعملة في جميع أنحاء العالم.

وقال وزير التجارة ويلبر روس في بيان “قاعدة العملة هذه خطوة مهمة في ضمان معالجة الممارسات التجارية غير العادلة بشكل صحيح”. وأضاف “في حين أن الإدارات المتعاقبة رفضت تقديم الدعم التعويضي بالعملة الأجنبية، فإن إدارة ترامب تتخذ إجراءات لتسوية الفرص أمام الشركات والعمال الأميركيين”.

ومن شأن القواعد الجديدة، التي عارضتها وزارة الخزانة عندما تم اقتراحها لأول مرة في مايو 2019، للشركات الأمريكية، أن تسمح بتقديم شكاوى إلى وزارة التجارة بشأن منتجات مستوردة محددة من خلال التعامل مع العملات ذات القيمة المنخفضة كشكل من أشكال الدعم غير العادل. كما أنها ستمنح الإدارة القدرة على بدء الدعاوى الذاتية إذا اختارت ذلك.

إشارة واضحة

وقال إيسوار براساد وهو خبير اقتصادي بجامعة كورنيل: “يبدو أن هذا يهدف إلى أن يكون بمثابة إشارة واسعة للبلدان التجارية الشريكة للولايات المتحدة أن أي ضعف كبير في عملاتها بالنسبة للدولار قد يدعو إلى اتخاذ إجراءات انتقامية”.

ويبدو أن الاجراءات الجديدة تتعارض مع توجيهات من مسؤول في وزارة الخزانة، قال في يونيو الماضي أن إطار أي تقييم للعملة من قبل وزارة التجارة سيكون متسقًا مع تقريرها نصف السنوي حول صرف العملات الأجنبية إلى الكونجرس.

وقالت وزارة التجارة إنها ستحتفظ بالسلطة النهائية لاتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كانت قيمة العملة تقدم دعماً غير عادل لمصدري تلك الدولة. وقال وزير التجارة إن القوانين التي تحكم ولاية وزارة الخزانة لمراقبة العملات وسلطة التجارة في فرض رسوم مكافحة الدعم لها معايير مختلفة.

وقال مارك سوبيل المسؤول السابق في وزارة الخزانة: “هذه سياسة أحادية الجانب تنفر البلدان في جميع أنحاء العالم”. وقال سوبيل إنه قد ينتهك أيضًا التزامات منظمة التجارة العالمية التابعة للولايات المتحدة، على الرغم من أن وزارة التجارة أصرت في بيانها على أنه “لا توجد قاعدة لمنظمة التجارة العالمية تمنع فرض الرسوم التعويضية على الإعانات الممنوحة من خلال ممارسات العملة”.