‫«وربة» يجري سحوبات «السنبلة».. الأولى لعام 2020‬

‫يجرى بنك وربة، سحوباته الأسبوعية والتي تتضمن: سحب حساب السنبلة الأسبوعي الأول لحملة 2020 بالإضافة إلى سحب السنبلة‬ الشهري للأطفال في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً من اليوم الخميس؛ ويتم إجراء السحوبات بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.‬



‫ومن التطورات التي أضافها بنك وربة على حملة السنبلة 2020 هي مضاعفة عدد الفائزين في السحوبات الاسبوعية، ليصبح عدد الفائزين‬ 10 بمبلغ 1000 دينار لكل فائز أسبوعياً. ‬



‫وحول السحوبات الكبرى، فسيكون السحب الكبير الأول في شهر يوليو ليتم السحب على 7 فائزين، حيث يفوز الأول بمبلغ 100 ألف دينار، 50 ألف دينار للفائز الثاني، و 5 فائزين بمبلغ 10 آلاف دينار أما السحب الكبير الثاني، فسيقام في نهاية السنة، حيث تتضاعف الجائزة الكبرى لتصل إلى 200 ألف دينار للفائز الأول، 50 الف دينار للفائز الثاني، و5 فائزين بمبلغ 10 الاف دينار.‬



‫وحول الشروط الجديدة، يتوجب الآن توافّر 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل ما زال‬ يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.‬



‫وحول هذه التطورات، علق عبدالله الشعيل – مدير إدارة أول للفروع في بنك وربة: «هدفنا في حملة السنبلة 2020 هو أن نوفر جوائز أكبر وفائزين أكثر، حيث ضاعفنا عدد الفائزين ليتعدى الـ 500 فائز، وضاعفنا مبلغ الجائزة الكبرى لتصبح 200 ألف دينار في حملتنا الجديدة، فالآن سنقوم بالسحب على 10 فائزين بشكل أسبوعي بمبلغ 1000 دينار لكل فائز، بدلاً من 5، وبالنسبة للسحوبات الكبرى والتي ستقام أمام الجمهور وسط فعاليات ممتعة، فأصبح من نصيب الفائز الأول مبلغ 100 ألف دينار، 50 الف دينار للفائز الثاني، و 5 فائزين بمبلغ 10 الاف دينار أما السحب الكبير الثاني فالجائزة الكبرى أصبحت الآن 200 الف دينار للفائز الأول، 50 ألف دينار للفائز الثاني، و5 فائزين بمبلغ 10 الاف دينار».‬