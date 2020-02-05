مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع بنسبة 0.57% عند 7482.48 نقطة

6 فبراير، 2020
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أقفل مؤشر ​بورصة لندن​ الرئيس الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية “​فوتسي 100​”، على ارتفاع بنسبة 0.57%، ما يعادل 42.66 نقطة، ليصل عند مستوى 7482.48 نقطة.

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