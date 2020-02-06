‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 29 سنتاً ‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 29 سنتا ليبلغ 55.39 دولار في تداولات يوم امس الاربعاء مقابل 55.68 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وفي الاسواق العالمية ارتفعت اسعار النفط نحو اثنين بالمئة امس الاربعاء بفضل تقارير إعلامية بأن العلماء يطورون لقاحا لفيروس «كورونا المستجد» اضافة الى تواتر أنباء تفيد بان منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحليفاتها تدرس إجراء مزيد من تخفيضات الانتاج في مواجهة انكماش محتمل للطلب العالمي على النفط.‬



‫وانهت العقود الآجلة لخام برنت جلسة امس مرتفعة 1.32 دولار بما يعادل 2.5 بالمئة عند 56.46 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.14 دولار أو 2.3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية على 50.75 دولار. ‬