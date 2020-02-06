الصين تخفض الرسوم على سلع أميركية بـ75 مليار دولار

أعلنت الصين، الخميس، أنها ستخفض بمقدار النصف الرسوم الجمركية العقابية على ما قيمته 75 مليار دولار من السلع الأميركية المستوردة، اعتبارا من الرابع من فبراير، وذلك بعد شهر على توقيع بكين وواشنطن هدنة في حربهما التجارية.

وسيطال الخفض رسوما بنسبة 5 و10 بالمئة فرضت على أكثر من 1700 سلعة في سبتمبر، وفقا للجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني.

وتشمل السلع التي فرضت عليها رسوم بنسبة 10 بالمئة، ثمار البحر الطازجة والدواجن وفول الصويا.

وتطبق الرسوم المشددة أيضا على سلع مثل مصابيح التنغستن المستخدمة لأغراض علمية وطبية، وكذلك على بعض أنواع الطائرات.

ويهدف القرار إلى”تشجيع التطوير الصحي والمستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأميركية” وفق بيان اللجنة.

ووقعت الولايات المتحدة والصين في يناير اتفاقا مرحليا خفف التوتر في النزاع التجاري بينهما، وافقت بكين بموجبه على زيادة وارداتها من السلع الأميركية، بمقدار 200 مليار دولار في السنتين المقبلتين.

ويأتي خفض الرسوم في وقت تواجه الصين نقصا في الموارد في حربها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بأكثر من 560 شخصا.

وسيطال الخفض رسوما بنسبة 5 و10 بالمئة فرضت على أكثر من 1700 سلعة في سبتمبر، وفقا للجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني.

وتشمل السلع التي فرضت عليها رسوم بنسبة 10 بالمئة، ثمار البحر الطازجة والدواجن وفول الصويا.

وتطبق الرسوم المشددة أيضا على سلع مثل مصابيح التنغستن المستخدمة لأغراض علمية وطبية، وكذلك على بعض أنواع الطائرات.

ويهدف القرار إلى”تشجيع التطوير الصحي والمستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأميركية” وفق بيان اللجنة.

ووقعت الولايات المتحدة والصين في يناير اتفاقا مرحليا خفف التوتر في النزاع التجاري بينهما، وافقت بكين بموجبه على زيادة وارداتها من السلع الأميركية، بمقدار 200 مليار دولار في السنتين المقبلتين.

ويأتي خفض الرسوم في وقت تواجه الصين نقصا في الموارد في حربها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بأكثر من 560 شخصا.