Visa تزيد رسومها على «التسوق الإلكتروني»

تخطط شركة Visa العالمية لإدخال أكبر تغييرات منذ 10 سنوات، على معدلات دفع التجار الأميركيين لقبول بطاقاتها، على أمل إقناع مزيد من الأشخاص بالتخلي عن الشيكات.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية، فإن أسعار التبادل بين الشركات، وهي الرسوم التي يجري فرضها في كل مرة يستخدم المستهلك البطاقة، سترتفع أو تنخفض حسب التاجر وطريقة دفع المستهلك مقابل مشترياته، حيث ستحدد الوثيقة، التي سترسلها شركة فيزا للبنوك، شكل التغييرات.

وأوضحت الوكالة أنه المتوقع ستكون هناك رسوم أعلى للمعاملات على مواقع التجارة الإلكترونية، بينما تنخفض الرسوم على تجار التجزئة وفئات معينة من الخدمات، مثل العقارات والتعليم، لافتة إلى أن «فيزا» قالت في وثيقتها إن هيكل تبادل الائتمان الأميركي لم يتغير منذ 10 سنوات، وبناء على أحدث مراجعة ستقوم الشركة بتعديل هيكل معدل التبادل الافتراضي.