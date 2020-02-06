«بورصة الكويت» تغلق على ارتفاع المؤشر العام 18.14 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 18.14 نقطة ليبلغ مستوى 6276.2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 248.5 مليون سهم تمت من خلال 8337 صفقة نقدية بقيمة 31.7 مليون دينار كويتي «نحو 107.7 مليون دولار امريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13.9 نقطة ليصل الى مستوى 4874.9 نقطة بنسبة 0.29 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 205 ملايين سهم تمت عبر 4724 صفقة نقدية بقيمة 9.7 مليون دينار «نحو 32.9 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الاول 20.25 نقطة ليصل الى مستوى 6983.7 نقطة بنسبة 0.29 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 43.5 مليون سهم تمت عبر 3613 صفقة بقيمة 21.9 مليون دينار «نحو 74.4 مليون دولار».



وكانت شركات «اولى تكافل» و«ورقية» و«اريد» و«اجيال» و«وطنية م ب» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «آن» و«ارزان» و«الاولى» و«اهلي متحد» و«نور» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «آن» و«كامكو» و«وربة كبيتل» و«اكتتاب» و«المال» الاكثر انخفاضا.