«ميد»: 3.1 تريليون دولار قيمة مشاريع الإنشاءات والبنى التحتية في الخليج

توقع تقرير جديد لمجلة ميد وجود اكثر من 6700 مشروع نشط وقيد التنفيذ في الانشاءات والبنى التحتية في منطقة الخليج تبلغ قيمتها أكثر من 3.1 تريليون دولار، مشيرا الى ان تلك المشاريع تعد جزءا رئيسا من الرؤى الاقتصادية في المنطقة بما فيها معرض «اكسبو دبي» ومدينة «نيوم» الاقتصادية في السعودية، كما ان هناك مشاريع ضخمة مخطط لها في المنطقة ابرزها مدينة الحرير في الكويت وميناء الدقم في سلطنة عمان.

وأفاد تقرير ميد للتوقعات المستقبلية لقطاع الانشاءات في منطقة الخليج: «لا تزال هناك العديد من المشاريع الانشائية وتطوير البنية التحتية قيد الانشاء بقيمة 3.1 تريليون دولار، وكان عام 2018 مليئا بالتحديات لقطاع البناء، وبلغت قيمة عقود مشاريع البناء والنقل الممنوحة في النصف الاول من 2019 قيمة 22.4 مليار دولار، وان دول الخليج قد تزيد الانفاق الحكومي على البنية التحتية لتنفيذ خططها للتنويع الاقتصادي».

واشار إلى ان الامارات برزت كافضل اداء لسوق البناء خلال النصف الاول من 2019 حيث سجلت 10.9 مليار دولار من قيمة عقود البناء والنقل، وبلغت قيمة مشاريع البناء قيد التنفيذ اعتبارا من 2019 نحو 178 مليار دولار.

من جهته، قال ريتشارد تومبسون مدير التحرير في المجلة: «تميزت دول الخليج منذ فترة طويلة بتقديم مشاريع انشائية ضخمة وعالمية المستوى، لكن على مدار العامين او الثلاثة الماضية شهدنا ظهور مشاريع تترجم طموحات الحكومات لوضع اسس استراتيجية طويلة المدى تهدف الى التنويع الاقتصادي، وهذا ليس سهلا، انه اعجوبة فعلا». واضاف: «يواجه قطاع المشاريع في دول المنطقة تحديا يتمثل في تقليص الإنفاق الحكومي وتخفيض عدد رعاية القطاع الخاص للمشاريع، والتركيز الان لا يتمثل بتنفيذ خطط المشاريع الضخمة فحسب، بل بايجاد طرق مبتكرة لتقديمها بشكل افضل واكثر كفاءة وبأقل وقت ممكن وبتكلفة أقل».