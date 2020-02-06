بورصة فلسطين تغلق على إرتفاع بنسبة 0.31% عند 527.86 نقطة

6 فبراير، 2020
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أغلقت ​بورصة فلسطين​ على إرتفاع بنسبة 0.31% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 527.86 نقطة، وتصدر سهم “البنك الوطني” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 2.38%، بينما كان سهم “بيرزيت للأدوية” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 0.75%.

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