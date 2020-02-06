تعرف إلى أقوى 10 سيدات أعمال في مصر

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في 2020.

وتصدرت دولة الإمارات قائمة “أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2020»” برصيد 23 سيدة. وحلت مصر ثانية في القائمة التي تصدر عن فوربس الشرق الأوسط بواقع 10 سيدات، ثم 8 سيدات في كلّ من لبنان وسلطنة عمان.

وفيما يلي قائمة 10 سيدات أعمال مصريات، واللواتي يشغلن مناصب قيادة في الشركات والبنوك والمؤسسات، وجاء ترتبيهن على النحو الآتي:

24- منى ذو الفقار، مؤسس مشارك لمكتب ذو الفقار للمحاماة، ورئيس المجموعة المالية هيرمس.

31- باكينام كفافي، تشغل منصب العضو المنتدب لشركة “طاقة عربية”.

33- إلهام محفوظ، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت التجاري.

40 ياسمين وفريدة محمد فريد خميس، وهما نائبتا رئيس مجلس إدارة شركة “النساجون الشرقيون”.

53- هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة “التشخيص المتكاملة القابضة”.

60- ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادارت.

69 – ريم أسعد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

75- هدى منصور، وتحمل أيضا الجنسية البريطانية، وتشغل منصب العضو المنتدب لشركة “ساب إيجيبت”.

81- عبير لهيطة، الرئيس التنفيذي لشركة إيجي ترانس.

92- نهى الغزالي، وتشغل منصب العضو المنتدب لشركة فاروس القابضة.

وتصدرت دولة الإمارات قائمة “أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2020»” برصيد 23 سيدة. وحلت مصر ثانية في القائمة التي تصدر عن فوربس الشرق الأوسط بواقع 10 سيدات، ثم 8 سيدات في كلّ من لبنان وسلطنة عمان.

وفيما يلي قائمة 10 سيدات أعمال مصريات، واللواتي يشغلن مناصب قيادة في الشركات والبنوك والمؤسسات، وجاء ترتبيهن على النحو الآتي:

24- منى ذو الفقار، مؤسس مشارك لمكتب ذو الفقار للمحاماة، ورئيس المجموعة المالية هيرمس.

31- باكينام كفافي، تشغل منصب العضو المنتدب لشركة “طاقة عربية”.

33- إلهام محفوظ، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت التجاري.

40 ياسمين وفريدة محمد فريد خميس، وهما نائبتا رئيس مجلس إدارة شركة “النساجون الشرقيون”.

53- هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة “التشخيص المتكاملة القابضة”.

60- ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادارت.

69 – ريم أسعد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

75- هدى منصور، وتحمل أيضا الجنسية البريطانية، وتشغل منصب العضو المنتدب لشركة “ساب إيجيبت”.

81- عبير لهيطة، الرئيس التنفيذي لشركة إيجي ترانس.

92- نهى الغزالي، وتشغل منصب العضو المنتدب لشركة فاروس القابضة.