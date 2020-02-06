ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى مستوى قياسي

قال البنك المركزي المصري،الخميس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.457 مليار دولار في يناير من 45.42 مليار في ديسمبر.

وارتفعت الاحتياطيات بقوة بعد أن بدأت مصر في 2016 برنامج إصلاحات اقتصادية مدته ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.

ووفقا لوكالة “رويترز” تشهد الاحتياطيات في البلاد زيادات أصغر منذ صيف 2018.

وأشار البنك المركزي المصري في بيان سابق إلى “زيادة ملحوظة” فى موارد البنوك من النقد الأجنبي ولاسيما استثمارات صناديق النقد في الأسواق المالية المصرية.

وارتفعت الاحتياطيات بقوة بعد أن بدأت مصر في 2016 برنامج إصلاحات اقتصادية مدته ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.

ووفقا لوكالة “رويترز” تشهد الاحتياطيات في البلاد زيادات أصغر منذ صيف 2018.

وأشار البنك المركزي المصري في بيان سابق إلى “زيادة ملحوظة” فى موارد البنوك من النقد الأجنبي ولاسيما استثمارات صناديق النقد في الأسواق المالية المصرية.