‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 82 سنتاً‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 82 سنتا ليبلغ 56.08 دولار في تداولات يوم امس الجمعة مقابل 56.90 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط واحدا بالمئة امس الجمعة بعد ان قالت روسيا إنها تحتاج الى مزيد من الوقت قبل الالتزام بتخفيضات إنتاج يسعى إليها منتجون كبار آخرون في الوقت الذي يؤجج فيه تفشي فيروس «كورونا المستجد» مخاوف حيال الطلب العالمي على الخام.‬



‫وأنهت العقود الآجلة لخام برنت جلسة امس منخفضة 46 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة لتبلغ 54.47 دولار للبرميل في حين أنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الجلسة منخفضة 63 سنتا أو 1.2 بالمئة لتبلغ 50.32 دولار للبرميل عند التسوية. ‬