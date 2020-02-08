«أسواق المال» توافق على إدراج أول صندوق عقاري «متداول» في البورصة

وافقت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم السبت على طلب إدراج «صندوق بيتك كابيتال ريت» في بورصة الكويت للأوراق المالية كأول صندوق عقاري مدر للدخل «متداول» توافق الهيئة على إدراجه بالبورصة.



وقالت الهيئة في بيان صحفي إن هذه الموافقة تأتي بمنتج استثماري جديد يتيح الاستثمار في الأصول العقارية التي تدر دخلا دوريا على موجودات الصندوق في المجال العقاري والاستفادة من الدخل الدوري لتلك العقارات بنسبة تصل إلى 90 في المئة من إيرادات العمليات التشغيلية.



وأضافت أن الموافقة الممنوحة لتأسيس هذا الصندوق جاءت بعد استيفاء طلب الادراج للشروط والأحكام المنصوص عليها في الكتاب ال12 «قواعد الادراج» والكتاب ال13 «أنظمة الاستثمار الجماعي» للائحة التنفيذية للقانون «رقم 7 لسنة 2010» بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وقواعد بورصة الكويت للأوراق المالية ذات الصلة.



وذكرت أن اللائحة التنفيذية تضمنت بعض التعديلات فيما يخص ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية المدرة للدخل «المتداولة» وإدراج وتداول وحدات الصناديق الاستثمارية والصناديق العقارية «المتداولة» وقواعد البورصة إضافة إلى استحداث منصة لتداول وحدات هذه الصناديق.



ونوهت بالتعاون القائم مع شركائها في تهيئة البيئة التنظيمية والبنية التحتية لطرح الصناديق العقارية المدرة للدخل «المتداولة» كجزء من المنتجات الاستثمارية التي يتم طرحها ضمن برنامج تطوير السوق.



وبينت أن العمل باللوائح والقواعد المنظمة بدأ مع إطلاق الجزء الأول من المرحلة الثالثة لمشروع تطوير السوق في شهر أبريل الماضي.



وأوضحت أن المبادرات التي يتم تنفيذها ضمن برنامج تطوير السوق حظيت بالإشادة من مؤسسات دولية معروفة واعتراف من مؤشرات الأسواق العالمية مثل «MSCI» و«FTSE Russell» و«S&P Jones Dow».



وأكدت سعيها لتطوير السوق وتطلعها لتطبيق المزيد من المبادرات الهادفة إلى توفير أدوات ومنتجات استثمارية.



ويعتبر «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتى «بيتك» برأسمال ثابت يصل إلى 100 مليون دينار كويتي «حوالي 330 مليون دولار أمريكي».