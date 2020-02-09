«أو.تي.سي»: تداول 65.2 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون دينار

شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة المعروف اختصارا بـ «أو.تي.سي» خلال جلسات الأسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي تداولات بلغت 65.2 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون دينار كويتي «نحو 16.32 مليون دولار أمريكي» تمت عبر 1194 صفقة.



وقالت شركة «الموازي دوت كوم» في تقرير لها، اليوم الأحد، إن شاشة الصفقات الفورية سجلت حجم تداولات بواقع 12.2 مليون سهم بقيمة 4.2 مليون دينار «نحو 14.28 مليون دولار» تمت عبر 1144 صفقة.



وأوضحت أن المنصة شهدت نشاطا ملحوظا لسهم شركة بورصة الكويت بكمية تداولات بلغت 6.5 مليون سهم بقيمة 4.13 مليون دينار «نحو 14 مليون دولار» تمت عبر 1109 صفقات.



وذكرت أن الحد الأعلى لسعر سهم شركة البورصة بلغ خلال الاسبوع الماضي 720 فلسا فيما بلغ الحد الأدنى للسعر 450 فلسا بمتوسط سعر 626.8 فلس.



وبينت أن شاشة الصفقات الخاصة سجلت حجم تداولات بواقع 3.2 مليون سهم بقيمة 396 ألف دينار «نحو 1.3 مليون دولار» تمت عبر 15 صفقة.



وكانت الشركات الأكثر قيمة وتداولا في المنصة هي «بورصة الكويت» و«المجموعة الدولية للاستثمار» و«الوسيط للأعمال المالية» فيما كانت شركات «كي جي إل للاستثمار» و«التسهيلات للاستثمار العقاري» و«الخطوط الوطنية الكويتية» الأكثر ارتفاعا.



أما الشركات الأكثر انخفاضا فكانت «الوسيط للأعمال المالية» و«الدولية للاجارة والاستثمار» و«نور للاتصالات».



وابتكرت بورصة الكويت هذه المنصة لتسهيل عملية تداول الأوراق المالية غير المدرجة من بيع وشراء وتسوية وتقاص وتميزت باستحداث موقع إلكتروني يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.



وكانت عملية تداول هذه الأوراق تتم سابقا بطريقة يدوية تفتقد للشفافية إذ عانى المتداولون تخوفا من مدى جديتها وحقيقة الأسعار وصعوبة تحصيل المبالغ.