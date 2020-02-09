نحو 100 مليار دولار.. خسائر البورصة السعودية جراء تأثيرات “كورونا”

قفزت ​خسائر البورصة​ ​السعودية​ نتيجة تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، إلى نحو 100 مليار دولار، بعد أن واصلت نزيف النقاط خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الذي شهد هبوط أغلب القطاعات.

وفقدت الأسهم نحو 52.1 مليار دولار بنهاية الأسبوع، لتواصل البورصة خسائرها منذ منتصف كانون الثاني الماضي، حيث بدأت أضرار انتشار فيروس “كورونا” القاتل في ​الصين​ تلقي بظلال سلبية على ​أسعار النفط​ و​أسواق المال العالمية​.

وتضررت ​الأسهم السعودية​ بشدة، مع دخول أسعار النفط موجة جديدة من التهاوي منذ انتشار “كورونا”، فقدت على أثره نحو 20 %. كما سجلت أسهم معظم ​دول الخليج​ الأخرى خسائر لكنها لم تتجاوز مجتمعة بضعة مليارات ​دولارات​.