«بنك الخليج» يحقق 63.6 مليون دينار أرباحا صافية في 2019

اعلن بنك الخليج الكويتي اليوم الاحد تحقيقه 63.6 مليون دينار كويتي «نحو 209.8 مليون دولار امريكي» ارباحا صافية عن السنة 2019 بربحية 22 فلسا للسهم الواحد ونسبة زيادة قدرها 12 في المئة.



وقال البنك في بيان صحفي ان مجلس الادارة اوصى بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 11 فلسا للسهم الواحد مبينا ان التوصية تخضع لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي المزمع انعقاده في شهر مارس المقبل.



ونقل البيان عن رئيس مجلس ادارة البنك عمر الغانم قوله ان اجمالي قروض العملاء ارتفع الى 5ر4 مليار دينار «نحو 8ر14 مليار دولار» بزيادة نسبتها 6.2 في المئة مقارنة بـ 2018 مشيرا الى ان نسبة القروض غير المنتظمة شهدت خلال السنتين الماضيتين استقرارا عند مستوى 1ر1 في المئة.



واوضح الغانم ان اجمالي المخصصات الائتمانية انهى سنة 2019 بمقدار 296 مليون دينار «نحو 976.8 مليون دولار» في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 17.1 في المئة اي اعلى بواقع 3.1 من الحد الادنى الرقابي البالغة نسبته 14 في المئة.



واشار الى ان محفظة القروض الشخصية خلال 2019 شهدت نموا بنسبة 9 في المئة على اساس سنوي لافتا الى ان البنك واصل تقديم التمويل لمختلف المشروعات الحيوية عبر التمويل المباشر او عبر القروض المشتركة مع بنوك محلية اخرى.



وذكر ان البنك استطاع تنمية محفظة القروض للشركات لديه بنسبة 4.6 في المئة خلال عام 2019.