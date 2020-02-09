«التجارة»: 20.6 مليون دينار لدعم المواد التموينية والإنشائية في يناير

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد إن قيمة الدعم المقدم للسلع والمواد التموينية والانشائية المدعومة بأصنافها بلغ 20.6 مليون دينار كويتي «نحو 67.9 مليون دولار أمريكي» في شهر يناير الماضي.



وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن قيمة المبالغ الموجهة لدعم المواد الغذائية التي تشمل المواد الأساسية إضافة إلى حليب ومغذيات الأطفال بلغت 12.3 مليون دينار «نحو 40.5 مليون دولار».



وأوضحت أن إجمالي قيمة دعم مواد الحليب ومغذيات الأطفال بأنواعها بلغ 552 ألف دينار «نحو 1.8 مليون دولار» مبينة أنها أنفقت على 20 صنفا منها.



وذكرت أن قيمة دعم المواد الإنشائية بلغت 8.2 مليون دينار «نحو 27 مليون دولار» مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من المواد التموينية بلغ نحو 2.13 مليون مستفيد موزعين على 237140 بطاقة تموينية.