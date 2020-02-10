أمازون تلغي مشاركتها في مؤتمر دولي بسبب فيروس كورونا

تراجعت شركة أمازون عن المشاركة في مؤتمر دولي للاتصالات تستضيفه برشلونة هذا الشهر بسبب فيروس كورونا الجديد.

وذكرت منافذ إعلامية عديدة في إسبانيا، من بينها صحيفة إلموندو، أن شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت قالت إنها لن تعرض منتجاتها ولن تشارك في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة المقرر في الفترة من 24 إلى 27 فبراير “بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد والمخاوف المستمرة فيما يتعلق به”.

ولم ترد أمازون على طلب تعقيب.

وذكرت منافذ إعلامية عديدة في إسبانيا، من بينها صحيفة إلموندو، أن شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت قالت إنها لن تعرض منتجاتها ولن تشارك في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة المقرر في الفترة من 24 إلى 27 فبراير “بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد والمخاوف المستمرة فيما يتعلق به”.

ولم ترد أمازون على طلب تعقيب.