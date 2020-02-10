اتفاقية بين «قطر غاز» و«شل» لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال

أعلنت شركة قطرغاز، اليوم، إبرام اتفاقية جديدة طويلة الأمد مع شركة شل تقوم بموجبها بتوريد حوالي مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا للأخيرة لتسليمها لدولة الكويت على مدى 15 سنة تبدأ من العام الجاري.

وأعرب المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية قائلا: «نحن سعيدون بإبرام هذه الاتفاقية الجديدة طويلة الأمد بين قطرغاز وشل لتزويد دولة الكويت الشقيقة بالغاز الطبيعي المسال، وذلك في أعقاب الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين قطر للبترول ومؤسسة البترول الكويتية».

واعتبر الكعبي أن هذه الاتفاقيات تؤكد التزام قطر تجاه سوق الكويت، التي تعد سوقا مهما للغاز الطبيعي المسال وتأتي في إطار سعي قطر للبترول لأن تكون المورد المفضل للغاز الطبيعي المسال لجميع زبائنها.

وتقدم بالشكر لشركة شل قائلا: «أشكر شركاءنا في شركة شل، التي نتشاطر معها تاريخا طويلا من التعاون المثمر ونتطلع إلى مواصلة العمل معا لوضع الغاز الطبيعي المسال في طليعة حملة العالم نحو طاقة أنظف وأكثر استدامة وستعزز هذه الاتفاقية مكانة قطرغاز بوصفها شركة رائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال».

وأضاف الكعبي أن سجل قطرغاز الحافل والمتميز في التوريد الموثوق للغاز الطبيعي المسال للسوق العالمي وقدرة الشركة المستمرة على تحقيق قيمة مضافة لعملائها في ظل بيئة تنافسية عالية، هي من الأسباب العديدة لاختيار العملاء لقطرغاز.

بدوره، أشاد الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطرغاز، بإبرام هذه الاتفاقية قائلا: «تقدم هذه الاتفاقية حلاً مربحاً لكلتا الشركتين، وتوطد العلاقة مع أحد شركائنا ومساهمينا الكبار. إن قطرغاز ملتزمة بتلبية احتياجات الطاقة النظيفة لعملائها الذين يعتمدون على شحنات الغاز الطبيعي المسال الموثوقة والمرنة».

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تقضي بأن يتم توريد الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع قطرغاز 4، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول 70 بالمئة وشركة شل 30 بالمئة.