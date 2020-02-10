النفط يتراجع مع تقييم المتداولين لطلب الصين وانتظار قرار أوبك+

تراجعت أسعار النفط الاثنين 10 فبراير، لكنها حافظت على نطاقاتها الأخيرة حيث يقوم المتداولون بتقييم طلب الصين على النفط في أعقاب تفشي فيروس كورونا وينتظرون قرارًا من قبل المنتجين الرئيسيين بخفض الإنتاج إلى أسواق التوازن.

هذا وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 20 ٪ من الذروة التي وصلت إليها في يناير بعد انتشار الفيروس الذي أضر بالطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم وأثار مخاوف من ارتفاع الإمدادات.

وتراجعت أسعار برنت بنحو 0.18% إلى 54.73 دولار للبرميل، وتراجعت أسعار خام تكساس بـ 0.24% إلى 50.2 دولار للبرميل.