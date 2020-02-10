«بورصة الكويت» تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 42.8 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 42.8 نقطة ليبلغ مستوى 6210.4 نقطة بنسبة 0.69 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 215.2 مليون سهم تمت من خلال 7322 صفقة نقدية بقيمة 30.7 مليون دينار كويتي «نحو 140.3 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4859.4 نقطة بنسبة 0.07 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 170.5 مليون سهم تمت عبر 4238 صفقة نقدية بقيمة 8.3 مليون دينار «نحو 28.2 مليون دولار».



وانخفض مؤشر السوق الأول 66.04 نقطة ليصل إلى مستوى 6892.8 نقطة بنسبة 0.95 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 44.6 مليون سهم تمت عبر 3084 صفقة بقيمة 22.4 مليون دينار «نحو 76.1 مليون دولار».



وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» الجديد 6.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4979.8 نقطة عبر كمية أسهم بلغت 149.5 مليون سهم تمت عبر 3362 صفقة نقدية بقيمة 7.3 مليون دينار «نحو 24.8 مليون دولار».



وكانت شركات «وثاق» و«إيفا فنادق» و«تمدين ع» و«الهلال» و«سكب ك» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «بتروجلف» و«أرزان» و«آن» و«خليج ب» و«أهلي متحد» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «معادن» و«الأنظمة» و«أرزان» و«بيان» و«آسيا» الأكثر انخفاضا.