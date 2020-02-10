«المركزي»: انخفاض عرض النقد 0.2 في المئة ديسمبر الماضي

أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع «ن 2» بنسبة 0.2 في المئة في شهر ديسمبر الماضي على أساس شهري مسجلا 38.1 مليار دينار كويتي «نحو 125.7 مليار دولار أمريكي».



وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي استقرت في ديسمبر الماضي عند 33.7 مليار دينار «نحو 111 مليار دولار».



وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعت بنسبة 5.7 في المئة لتبلغ 2.5 مليار دينار «نحو ثمانية مليارات دولار» ليبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 36.2 مليار دينار «نحو 119.4 مليار دولار».



وبينت أن إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات «المركزي» في شهر ديسمبر الماضي استقرت عند مستوى 2.97 مليار دينار «نحو 9.8 مليار دولار».



وأشارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 0.5 في المئة ليسجل نحو سبعة مليارات دينار «نحو 23 مليار دولار».



وأوضحت أن صافي الموجودات الاجنبية 6.6 مليار دولار».



وأفادت الإدارة بأن أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين «حجم الائتمان المصرفي الممنوح» ارتفعت في ديسمبر الماضي 0.5 بالمئة عن مستواها المسجل في نوفمبر السابق لتبلغ 4ر38 مليار دينار «نحو 126.7 مليار دولار».



وذكرت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 3 في المئة مشيرة إلى ارتفاع تمويل الواردات الكويتية في ديسمبر بنسبة 35.9 في المئة في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الكويتي عند 303.4 فلس لكل دولار.



ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.



ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.