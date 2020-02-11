‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.01 دولار ‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.01 دولار ليبلغ 55.07 دولار في تداولات امس الاثنين مقابل 56.08 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وفي الاسواق العالمية انهت العقود الآجلة لخام برنت جلسة امس منخفضة 1.20 لتبلغ 27ر53 دولار للبرميل في حين أنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الجلسة منخفضة 75 سنتا لتبلغ 49.57 دولار للبرميل عند التسوية. ‬