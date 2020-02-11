ترامب: حان الوقت لمفاوضات تجارية جدية مع الأوروبيين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب «الاثنين»، إن الوقت حان لمواصلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، في وقت تتعثر فيه المفاوضات خصوصاً حول الملف الزراعي.



وقال ترمب خلال لقاء في البيت الأبيض مع حكام الولايات الأميركية: «أوروبا تعاملنا معاملة سيئة للغاية»، مبدياً أسفه لـ«العجز الهائل» الذي سُجل مع بروكسل «خلال الأعوام العشرة أو الـ12 الأخيرة»، إضافة إلى «حواجز جمركية تفوق كل تصور»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.



ويحض الرئيس الأميركي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن تشرع أسواقها في شكل أكبر أمام المنتجات الأميركية، خصوصاً الزراعية.



وأعلن ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نهاية يناير «كانون الثاني»، بعد اجتماع في دافوس، نيتهما إحياء الورشة الاقتصادية عبر الأطلسي والتوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة.



ولكن لا نتيجة حتى الآن والعلاقات لا تزال متوترة فيما يواصل ترمب التهديد بفرض رسوم على الواردات من السيارات الأوروبية. ونبه في يناير إلى أنه «يفكر بجدية» في هذا الاحتمال إذا استمر تعثر المفاوضات.



وأكد «الاثنين»، أنه لم يركز على الملف الأوروبي لأنه كان يعطي أولوية لبلوغ اتفاق مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية، مضيفاً: «لم أكن أريد القيام بكل شيء في الوقت نفسه».



ومنذ بداية العام، توجه المفوض الأوروبي للتجارة الآيرلندي فيل هوغان مرتين إلى واشنطن، حيث التقى نظيره الأميركي روبرت لايتايزر في محاولة لتهدئة التوتر.



كذلك، تعتزم فون دير لاين التوجه قريباً إلى واشنطن في محاولة لتوقيع «إعلان سياسي» على غرار الوثيقة التي وقعها ترمب والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في يوليو «تموز» 2018.



ووعد الرجلان يومها بالتفاوض حول اتفاقين: الأول يهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، والثاني إلى إزالة بعض الحواجز غير المرتبطة بالرسوم.