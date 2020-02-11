القروض الاستهلاكية ترتفع 36% في 2019

ضخت البنوك المحلية نحو 1.5 مليار دينار اضافية في اوصال القطاعات الاقتصادية خلال العام الماضي، فيما حقق معدل نمو الائتمان %4.3 بارتفاع طفيف عن مستوياته في العام السابق، التي سجلت نحو %4.2.

وفقاً لبيانات صادرة من بنك الكويت المركزي، فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة من 36.8 الى 38.4 مليار دينار في 2019.

وتصدرت القروض الممنوحة الى القطاع العقاري كل قطاعات السوق بنسبة نمو %9.3 على مستوى سنوي، لتبلغ 8.9 مليارات دينار في نهاية العام الماضي، فيما ارتفعت التسهيلات الشخصية «الاستهلاكية والاسكانية وقروض الاسهم» بنسبة %3.9 الى 16.4 مليار دينار، بحصة تبلغ %42.7 من اجمالي القروض المصرفية في 2019.

وسجلت القروض الاستهلاكية طفرة كبيرة العام الماضي بنسبة نمو %35.9 الى 1.4 مليار دينار، بزيادة سنوية بلغت 382 مليون دينار، في حين ارتفعت القروض الاسكانية «المقسطة» %2 الى 11.9 مليار دينار، وبقيت القروض الممنوحة لغرض شراء الاوراق المالية عند مستوياتها تقريباً.

وعلى وقع انتعاش بورصة الكويت وتجاوز معظم شركات الاستثمار تداعيات الازمة المالية كلياً او جزئياً، ارتفعت التسهيلات الممنوحة لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة %9 الى 1.2 مليار دينار في 2019.

في المقابل، شهدت التجارة تراجعاً ملحوظاً بنسبة %2.7 الى رصيد 3.2 مليارات دينار في 2019، ما يعكس انكماشاً في قطاع التجزئة، فيما تراجع قطاع الانشاء بنسبة %4 الى 1.9 مليار، وسجلت قروض القطاع الصناعي نمواً طفيفاً.

من جهة اخرى، سجلت ودائع القطاع المصرفي نمواً متواضعاً العام الماضي، بنسبة %0.3 الى 43.6 مليار دينار بحصة 7.3 مليارات دينار للجهات الحكومية، مقابل 36.2 مليار دينار للقطاع الخاص.

وعلى الرغم من ازمة عجز الموازنة، زادت الودائع الحكومية بنسبة %11.3 الى 7.4 مليارات دينار، في حين انخفض اجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة %1.6 من 36.8 الى 36.2 ملياردينار.

الى ذلك، أظهرت الأرقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع «ن 2» بنسبة 0.2 في المئة في شهر ديسمبر الماضي على أساس شهري مسجلاً 38.1 مليار دينار.

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية اوردتها : «إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي استقرت في ديسمبر الماضي عند 33.7 مليار دينار».

وأضافت أن «ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعت بنسبة 5.7 في المئة لتبلغ 2.5 مليار دينار ليبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 36.2 مليار دينار».