«التجارة»: 75 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال يناير الماضي، 75 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون 106/2013.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 17 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 35 شركة عقارية و6 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات واحدة للعقار وأخرى للمجوهرات وثالثة للتأمين.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 53 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 39 شركة عقارية و11 شركة للمجوهرات و3 شركات للتأمين.

وأشارت «التجارة» إلى أن الإدارة حدثت أيضا 107 تراخيص موزعة على 59 شركة عقارية وشركة صرافة، و6 شركات مجوهرات، و42 شركة للتأمين، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 40 مراقبا لـ 31 شركة عقارية وشركة صرافة و6 شركات مجوهرات وشركتي تأمين. ولفتت إلى أنها أصدرت أمرا بتقديم تقارير لسبع شركات عقارية وشركة صرافة وشركتي مجوهرات إضافة إلى 40 تقريرا للرقابة الميدانية شملت 16 شركة عقار و12 شركة صرافة و11 للمجوهرات وواحدة للتأمين.