المجلس الأعلى للبترول يعتمد استراتيجية 2040 المعدلة لـ «البترول»

اعتمد المجلس الأعلى للبترول استراتيجية 2040 المعدلة، حيث تستهدف في أبرز بنودها الوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بـ4 ملايين برميل يومياً بما فيها انتاج المنطقة المقسومة المشتركة «الخفجي والوفرة»، علاوة على بلوغ طاقة تكريرية داخل الكويت 1.6 مليون برميل يومياً و425 ألف برميل بالخارج، مع اقتناص فرص مناسبة للتوسع خارجياً.



وخلال الاجتماع الأول الذي عقد برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اعتمد المجلس الميزانية المجمعة للقطاع النفطي للعام 2020 / 2021 بنحو 6.3 مليار دينار تشمل الميزانية الرأسمالية والتشغيلية.



وقالت مصادر مطلعة وفقاً لـ«الراي» إن «الأرباح المجمعة المتوقعة لمؤسسة البترول للسنة المالية 2020 /2021 تقدّر بنحو 2.5 مليار دينار، وكشفت أن «الأعلى للبترول» وافق على مبدأ إعادة هيكلة القطاع النفطي عقب الانتهاء من الدراسات التفصيلية خلال سنة ونصف السنة أو سنتين.



وأكدت المصادر أن الإستراتيجية النفطية المعدلة «جاءت لتواكب التطور العالمي في الصناعة النفطية، وتركز على الوقود النظيف والتوسع في استغلال الغاز في البتروكيماويات الأولية داخل أو خارج الكويت، مع تحسين الأداء وتخفيض التكاليف ورفع الكفاءة والقدرات التنافسية داخل وخارج الكويت، إلى جانب التوسع في الأسواق بما يواكب الصناعة النفطية العالمية».