«بورصة الكويت» تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 12.4 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 12.4 نقطة ليبلغ مستوى 6222.9 نقطة بنسبة 0.2 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 317.5 مليون سهم تمت من خلال 9114 صفقة نقدية بقيمة 26.7 مليون دينار كويتي «نحو 90.7 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 23.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4835.7 نقطة بنسبة 0.49 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 281.4 مليون سهم تمت عبر 4907 صفقات نقدية بقيمة سبعة ملايين دينار «نحو 23.8 مليون دولار».



وارتفع مؤشر السوق الأول 4ر30 نقطة ليصل إلى مستوى 6923.2 نقطة بنسبة 44ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 36.17 مليون سهم تمت عبر 4207 صفقات بقيمة 19.7 مليون دينار «نحو 66.9 مليون دولار».



وانخفض مؤشر «الرئيسي 50» الجديد 19.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4960.1 نقطة عبر كمية أسهم بلغت 226.5 مليون سهم تمت عبر 3613 صفقة نقدية بقيمة 5.5 مليون دينار «نحو 18.7 مليون دولار».



وكانت شركات «المال» و«المستثمرون» و«المدينة» و«ابيار» و«آن» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «آن» و«المستثمرون» و«بتروجلف» و«ارزان» و«المدينة» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «تميدين أ» و«ابار» و«سينما» و«اسمنت خليج» و«ايفا فنادق» الأكثر انخفاضا.