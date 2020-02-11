تقرير.. كيف تأثر الاقتصاد الكويتي بظهور فيروس «كورونا»؟!

مع وقوع أي كارثة _طبيعية كانت أو بشرية_ أو ظهور مرض ما أو وباء معين، سريعًا ما نتوقع تأثر الاقتصاد العالمي؛ ودائمًا ما تخرج الدراسات والتحليلات التي تحاول الوقوف على النتائج الدقيقة لتلك الكارثة وتأثيرها على مناحي الحياة المختلفة.

وعندما تقع الكارثة في منطقة معينة، فقد تكون هي المتضرر الوحيد إلى جانب المناطق المجاورة واللصيقة، إلا أن الأمر عندما يتعلق بالصين الشعبية، فأعلم أن العالم كله سوف يتأثر ويتقاسم الأضرار الناجمة.



وهذا إن كان فلن يكون إلا لسبب وحيد، وهو أن دولة الصين الشعبية أصبحت في السنوات القليلة الماضية واحدة من أهم الدول المحورية في التجارية العالمية وحركة الاقتصاد العالمي.



إذ نجحت الصين الشعبية، في السنوات العشر الأخيرة، في الهيمنة على حركة التجارة العالمية ونجح اقتصادها في بلوغ القمة وتجاوز العديد من الاقتصاديات الكبرى حول العالم، إذ جاء الاقتصاد الصيني في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية، بحجم يقدر بحوالي 4.2 تريليونات دينار، وبنسبة نمو سنوية تتجاوز %6.2.



والاقتصاد الكويتي كان واحدًا _إن لم يكن في مقدمة_ الاقتصاديات التي تأثرت سلبًا بظهور فيروس “كورونا” في الصين وتفشي هذا الوباء فيها وما حولها من الدول ليصل إلى 28 دولة حول العالم حتى الآن.



الكويت تأثرت كثيرًا بما أصاب الصين الشعبية من ركود كبير في حركة الصناعة ومن ثم التجارة في الصين؛ نسبة إلى تفشي “كورونا”، وتوقف العديد من المصانع، خاصة تلك الموجودة في مدينة ووهان، موطن ظهور الفيروس، والتي تُعتبر من أكبر المدن الصناعية في دولة الصين الشعبية، والتي تستحوذ وحدها على نسب عالية من جحم صادرات الصين وكذلك حجم الناتج المحلي.



ووفق دراسة أجرتها شركة أكسبر للاستشارات الاقتصادية، أكدت فيها على أن مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية تعتبر من ركائز الاقتصاد الصيني بنسبة تشكل حوالي %78 من حجم صادرات الصين لدول العالم أجمع. كما أن تلك المدينة التي تم تصنيفها لمكان وجود فيروس كورونا تشكّل حوالي %33 من حجم الناتج القومي لجمهورية الصين الشعبية.



خلال هذا التقرير، سوف نستعرض الضرر الواقع على الاقتصاد الكويتي من ظهور وتفشي فيروس “كورونا” في دولة الصين الشعبية، وأبرز أوجه التأثر فيما يخص الجانب الكويتي.

حصاد «كورونا» من الظهور وحتى الآن



سجل فيروس “كورونا” المميت أول ظهور له في في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي في الصين، ليبدأ من بعدها في الانتشار بشكل سريع كالنار في الهشيم، ليس فقط في دولة الصين الشعبية والمناطق والدول المجاورة، بل انتشر في كثير من الدول حول العالم.



ومنذ ظهور الوباء واكتشافه من قبل طبيب عيون صيني، بلغ عدد وفيات فيروس “كورونا” 910 حالة وفاة، وسجل يوم الأحد الماضي وحده أكبر عدد من حالات الوفاة في يوم واحد منذ اكتشاف تفشي الفيروس، والتي بلغت 97 حالة وفاة في هذا اليوم فقط.



ليس هذا وفقط، فقد وصل عدد الإصابات إلى 37.57 ألف حالة، خاصة مع انتشار الفيروس في 27 دولة ومنطقة وفقًا لإحصاءات “رويترز” استنادا إلى التقارير الرسمية.



وسُجلت حالتا وفاة خارج البر الرئيسي للصين في هونج كونج والفلبين.وكلاهما من مواطني الصين.



وفي وقت سابق، كانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات المكتشفة بهذا الفيروس في البلاد منذ ظهور المرض إلى 8 حالات.



كل هذا دفع منظمة الصحة العالمية، قبل أسبوعين من الآن، إلى إعلان حالة طوارئ عالمية لمواجهة الفيروس، والتي سبقتها العديد من الإجراءات المنفردة من قبل دولة الصين الشعبية وكذلك باقي الدول حول العالم التي تتعامل مع بلد ظهور الوباء أو ترسل وتستقبل وفود منها.



إذ أعلنت الصين حالة الطوارئ في البلاد مع فرض حجر صحي على مدينة ووهان، مدينة ظهور فيروس كورونا، وبدات في اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة في سبيل السيطرة على الفيروس ومنع تفشيه بشكل سريع.



من جانبها، أوقفت عدد من الدول حول العالم رحلاتها من وإلى الصين حتى القضاء على الفيروس القاتل، إلى جانب فرض حجر صحي على كافة مبعوثيها القادمين من الصين لحين التأكد من سلامتهم وأنهم غير حاملين للفيروس.

أوجه تأثر الاقتصاد الكويتي بفيروس “كورونا”



كان الاقتصاد الكويتي في مقدمة الاقتصاديات العالمية التي تأثرت سلبًا بظهور فيروس “كورونا” القاتل في دولة الصين الشعبية، خاصة وأن الأخيرة تُعتبر من أكبر شريك تجاري للكويت وتستحوذ على نصيب الأسد سواء في صادرات أو واردات البلاد.



وإن هناك هناك أوجه عدة لتأثر الاقتصاد الكويتي بظهور الوباء في هذا التوقيت وفي الصين خاصة، إلا أنه هناك وجهين رئيسيين هما الأكثر أهمية وتأثرًا. وفيما يلي وجهي التأثر بفيروس “كورونا”:

أولًا/ صادرات الكويت من النفط



تأثرت كثيرًا صادرات الكويت من النفط بشكل كبير وضخم بعد ظهور فيروس “كورونا” وتفشيه بشكل سريع في الصين، وهو ما أسفر عن تأثر كثير من المصانع الصينية وتعطلها، وهو ما دفع الصين الشعبية إلى تخفيض صادراتها من البترول إلى نحو 20%، وذلك بنحو 3 ملايين برميل يومياً، بما يشكل أكبر صدمة تتعلق بالطلب عانى منها سوق النفط منذ الأزمة المالية العالمية.



وفي السنوات الأخيرة، جاءت دولة الصين الشعبية في صدارة دول العالم المستهلكة للنفط، وذلك بعد تجاوز أمريكا في عام 2016؛ إذ أصبحت أكبر مستورد له في العالم بواقع 14 مليون برميل يومياً، وهو ما يساوي الاحتياجات المجمعة لكل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.



ولا يخفى عن أحد أن دولة الصين الشعبية تُعتبر المستورد الأكبر لنفط دولة الكويت، إذ تتحصل وحدها على نحو 40 بالمائة من صادرات النفط الكويتي، والذي يشكل ما يقارب 80٪ من الإيرادات الحكومية.



وتشير النتائج إلى أن إجمالي صادرات دولة الكويت وفق تقارير الإدارة العامة للإحصاء لعام 2019 كان 19.6 مليار دينار، تشكل الصين منها حوالي %1.7 فقط.



يأتي هذا كله في الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسة البترول الكويتية، العام الماضي أنها تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام إلى الصين لأكثر من 600 ألف برميل يومياً بحلول 2020، علماً بأن حجم صادرات الكويت للصين من الغاز المسال ارتفع بشكل كبير ليصل لأكثر من مليوني طن سنوياً، بما يمثل نحو نسبة 40 بالمائة من إجمالي صادرات المؤسسة.



ومن جانبها، أعلنت وزارة المالية الكويتية، في وقت سابق، عن أنها تتوقع تسجيل عجز في الموازنة العامة لـ2020/2019 بقيمة 5.27 مليار دينار، وتحقيق إيرادات بقيمة 15.81 مليار دينار، مقابل مصروفات بـ22.50 مليار دينار.

ثانيًا/ واردات الكويت من البضائع



مما لاشك فيه أن واردات دولة الكويت من البضائع باختلاف أشكالها وأغراضها سوف تتأثر بشكل كبير بعد ظهور فيروس “كورونا” في مدينة ووهان الصينية، خاصة وأن الكويت تعتمد بنسبة كبيرة في الحصول على احتياجاتها من البضائع على دولة الصين الشعبية.



فوفق مجموعة من الأرقام والإحصاءات التي أُجريت في الفترة الأخيرة، وصل إجمالي واردات دولة الكويت من البضائع المختلفة إلى حوالي 10.1 مليارات دينار، استحوذت المنتجات الصينية وحدها على حوالي %18.8 منها.



ليس هذا وفقط، فبحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، فإن الصين تُعتبر الشريك التجاري الأكبر للكويت، إذ استوردت الكويت في الأشهر العشرة الأخيرة من العام المنقضي فقط من الصين بضائع بإجمالي 1.54 مليار دينار «5.07 مليار دولار».



واستناداً إلى بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية تعد الصين أكبر شريك تجاري للبلاد، إذ استقبلت الكويت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي واردات من الصين بإجمالي 1.54 مليار دينار «5.07 مليار دولار».



وشكلت واردات الكويت من الصين نحو 18.2 بالمائة من الواردات الإجمالية للبلاد بفترة الـ10 أشهر البالغة 8.48 مليار دينار «27.92 مليار دولار».



احتلت السيارات نصيب الأسد في وارادات الكويت من الصين الشعبية، إذ كشفت الإدارة المركزية للإحصاء، أنن الكويت استوردت سيارات وأجزاءها الفترة من يناير 2019 وحتى أكتوبر 2019 بقيمة 1.09 مليار دينار، بنمو سنوي 6 بالمائة.



وخلال نفس المدة المذكورة سابقًا، سجلت واردات الكويت من الصين ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 1.99 مليار دينار كويتي وبنسبة نمو تقدر بحوالي %7.6 على أساس سنوي.



كل هذه أرقام تؤكد على أن سوق الاستهلاك الكويتي سوف يعاني كثيرًا _إن لم يكن عانى بالفعل_ في حالة استمرار فيروس كورونا واستمرار تفشيه بهذا الشكل الهيستيري.