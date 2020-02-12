«المالية»: 2.262 مليار دينار إجمالي عجز الموازنة بعد 10 أشهر من العام المالي

قالت وزارة المالية إن إجمالي عجز الموازنة بعد مرور 10 أشهر من السنة المالية الحالية بلغ 2.262 مليار دينار، مشيرة إلى أن العجز قبل خصم احتياطي الأجيال القادمة بلغ 833 مليون دينار واستقطع 1.429 مليار دينار لاحتياطي الأجيال حتى نهاية يناير الماضي.



وأضافت «المالية» أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة في الأشهر العشرة بلغت 14.293 مليار دينار، بينما إجمالي المصروف والالتزام بلغ 15.126 مليار دينار.