بدء عمليات حفر استكشافية للغاز في مصر

بدأت مجموعة الطاقة الإيطالية “إديسون”، حفر بئر استكشافية في منطقة مياه عميقة في مصر، ليست بعيدة عن حقول الغاز العملاقة الأخرى في شرق البحر المتوسط.

وقال ماثيوس ريغاس الرئيس التنفيذي لشركة “إنرجين”، الأربعاء، للصحفيين، على هامش مؤتمر للطاقة في القاهرة: “نحفر الآن في «منطقة» شمال ثقة، وهو كشف على عمق كبير في المياه. بدأ منذ أسبوعين”.

وأضاف ريغاس أن الحفر سيستمر لمدة تتراوح بين 40 و60 يوما، اعتمادا على مدى نجاحه، وقال: “سنحصل على نتائج في فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع مقبلة”.

و”إنرجين” تتجه إلى الاستحواذ على أصول “إديسون” في مصر، بموجب اتفاق تم العام الماضي.

وتقع شمال ثقة قرب حقل ظهر العملاق في مصر، وحقل أفروديت القبرصي، وحقلي تمار ولوثيان الإسرائيليين.

ويعد حقل ظهر التابع لشركة “إيني” الإيطالية العملاقة، ويحتوى على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وفقا للتقديرات، أكبر حقل تم اكتشافه على الإطلاق في البحر المتوسط، وبدأ إنتاجه أواخر عام2017.

يذكر أن لشركة “إنرجين” عمليات في مناطق بحرية إسرائيلية ويونانية فضلا عن البحر الأدرياتيكي، بينما تمتلك “إديسون” أصولا في إيطاليا والجزائر وكرواتيا واليونان وبحر الشمال في بريطانيا والنرويج.

وقال ماثيوس ريغاس الرئيس التنفيذي لشركة “إنرجين”، الأربعاء، للصحفيين، على هامش مؤتمر للطاقة في القاهرة: “نحفر الآن في «منطقة» شمال ثقة، وهو كشف على عمق كبير في المياه. بدأ منذ أسبوعين”.

وأضاف ريغاس أن الحفر سيستمر لمدة تتراوح بين 40 و60 يوما، اعتمادا على مدى نجاحه، وقال: “سنحصل على نتائج في فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع مقبلة”.

و”إنرجين” تتجه إلى الاستحواذ على أصول “إديسون” في مصر، بموجب اتفاق تم العام الماضي.

وتقع شمال ثقة قرب حقل ظهر العملاق في مصر، وحقل أفروديت القبرصي، وحقلي تمار ولوثيان الإسرائيليين.

ويعد حقل ظهر التابع لشركة “إيني” الإيطالية العملاقة، ويحتوى على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وفقا للتقديرات، أكبر حقل تم اكتشافه على الإطلاق في البحر المتوسط، وبدأ إنتاجه أواخر عام2017.

يذكر أن لشركة “إنرجين” عمليات في مناطق بحرية إسرائيلية ويونانية فضلا عن البحر الأدرياتيكي، بينما تمتلك “إديسون” أصولا في إيطاليا والجزائر وكرواتيا واليونان وبحر الشمال في بريطانيا والنرويج.