مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع بنسبة 0.47% عند 7534.37 نقطة

13 فبراير، 2020
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أقفل مؤشر ​بورصة لندن​ الرئيس الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية “​فوتسي 100​”، على ارتفاع بنسبة 0.47%، ما يعادل 34.93 نقطة، ليصل عند مستوى 7534.37 نقطة.

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