‫سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.28 دولار‬

‫ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.28 ليبلغ 56.14 دولار في تداولات يوم امس الاربعاء مقابل 54.86 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وفي الأسواق العالمية صعدت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة امس الاربعاء مع إعلان الصين عن أدنى عدد من الاصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» في يوم واحد منذ أواخر يناير الماضي وهو ما أثار آمالا لدى المستثمرين بأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم قد يبدأ بالتعافي.‬



‫وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول امس مرتفعة 1.78 دولار أو 3.3 بالمئة لتسجل عند التسوية 55.79 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار أو 2.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 51.17 للبرميل.‬