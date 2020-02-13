الذهب يصعد بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مع تبدد الآمال في تباطؤ تفشي الفيروس التاجي بعد زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الصين، مما أدى لإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1571.70 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 03:12 بتوقيت غرينتش. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1574.90 دولار.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني إن “الزيادة المؤسفة في عدد حالات فيروس كورونا في إقليم خوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى… أثرت في الميل للمخاطرة”.

وأعلن الإقليم عن 242 حالة وفاة جديدة، وأكد ظهور 14 ألفا و840 حالة إصابة جديدة منذ أمس الأربعاء، وهي زيادة حادة مقارنة مع 2015 حالة جديدة رُصدت في اليوم السابق، بعدما بدأت الصين استخدام أسلوب جديد في التشخيص.

وأثرت الزيادة الأسرع في حالات الوفاة اليومية منذ بدء التفشي على الأسهم الآسيوية، لكنها رفعت الين، الذي يُعد ملاذا آمنا، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار.

غير أن صعود الذهب كان بطيئا إذ حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر، مرتفعا أمام عملات رئيسية منافسة في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2386.83 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 17.60دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 963.14 دولار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1571.70 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 03:12 بتوقيت غرينتش. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1574.90 دولار.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني إن “الزيادة المؤسفة في عدد حالات فيروس كورونا في إقليم خوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى… أثرت في الميل للمخاطرة”.

وأعلن الإقليم عن 242 حالة وفاة جديدة، وأكد ظهور 14 ألفا و840 حالة إصابة جديدة منذ أمس الأربعاء، وهي زيادة حادة مقارنة مع 2015 حالة جديدة رُصدت في اليوم السابق، بعدما بدأت الصين استخدام أسلوب جديد في التشخيص.

وأثرت الزيادة الأسرع في حالات الوفاة اليومية منذ بدء التفشي على الأسهم الآسيوية، لكنها رفعت الين، الذي يُعد ملاذا آمنا، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار.

غير أن صعود الذهب كان بطيئا إذ حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر، مرتفعا أمام عملات رئيسية منافسة في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2386.83 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 17.60دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 963.14 دولار.