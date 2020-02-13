صندوق النقد: مصر بحاجة إلى “موجة جديدة من الإصلاحات”

اعتبر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، أن مصر التي أنهت مؤخرا برنامج مساعدات حصلت عليها من الصندوق، تحتاج إلى “موجة جديدة من الإصلاحات”.

وأضاف رايس في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الإصلاحات مطلوبة لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.

وقال: “أعتقد أن السلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي”، مؤكدا استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة هذا البلد “بكافة الطرق الممكنة”.

واستفادت مصر من خطة دعم مالي من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، بدأت في نوفمبر 2016 وانتهت بعد 3 سنوات.

وقال رايس إن “البرنامج كان ناجحا في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري”، مشيرا إلى انتعاش النمو وتراجع التضخم وعجز الميزانية.

وأضاف: “بالتالي سجلت مصر زخما جيدا في المستوى الاقتصادي”، لكنها بحاجة لمواصلة إصلاح الشركات، متابعا: “ليس لدينا حاليا برنامج تمويل لمصر”.

لكنه أشار إلى وجود مباحثات مع السلطات المصرية لتحديد نوعية تدخل الصندوق “المناسب أكثر لمصر مستقبلا”.

وأضاف رايس في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الإصلاحات مطلوبة لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.

وقال: “أعتقد أن السلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي”، مؤكدا استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة هذا البلد “بكافة الطرق الممكنة”.

واستفادت مصر من خطة دعم مالي من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، بدأت في نوفمبر 2016 وانتهت بعد 3 سنوات.

وقال رايس إن “البرنامج كان ناجحا في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري”، مشيرا إلى انتعاش النمو وتراجع التضخم وعجز الميزانية.

وأضاف: “بالتالي سجلت مصر زخما جيدا في المستوى الاقتصادي”، لكنها بحاجة لمواصلة إصلاح الشركات، متابعا: “ليس لدينا حاليا برنامج تمويل لمصر”.

لكنه أشار إلى وجود مباحثات مع السلطات المصرية لتحديد نوعية تدخل الصندوق “المناسب أكثر لمصر مستقبلا”.