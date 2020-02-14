مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على تراجع بنسبة 1.09% عند 7452.03 نقطة

14 فبراير، 2020
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أقفل مؤشر ​بورصة لندن​ الرئيس الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية “فوتسي 100″، على انخفاض بنسبة 1.09 %، ما يعادل 82.34 نقطة، ليصل عند مستوى 7452.03 نقطة.

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