مؤشر بورصة لندن يغلق على تراجع بنسبة 0.58% عند 7409.13 نقطة

15 فبراير، 2020
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أقفل مؤشر ​بورصة لندن​ الرئيس الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية “​فوتسي 100​”، على تراجع بنسبة 0.58%، ما يعادل 42.90 نقطة، ليصل عند مستوى 7409.13 نقطة.

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