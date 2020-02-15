‫سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 89 سنتاً ‬

‫ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 89 سنتاً ليبلغ 57.25 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 56.36 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1 في المئة أمس مع مراهنة المستثمرين على أن تأثير فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» سيكون قصير الأجل وتعلقهم بالأمل في مزيد من إجراءات التحفيز من البنك المركزي الصيني لمعالجة أي تباطؤ اقتصادي.‬



‫وصعد خام برنت 98 سنتاً بما يعادل 1.74 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 57.32 دولار للبرميل في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 1.23 في المئة لتغلق على 52.05 دولار للبرميل. ‬