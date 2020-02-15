تراجع معدل البطالة في مصر

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، السبت، إن معدل البطالة بلغ 8 بالمئة في الربع الرابع من 2019، مقابل 8.9 بالمئة قبل عام، بتراجع 0.9 بالمئة.

لكن المعدل ارتفاع 0.2 بالمئة على أساس ربعي من 7.8 بالمئة في الربع الثالث من 2019.

وبلغ حجم قوة العمل 28.950 مليون فرد، خلال الربع الأخير من 2019.

وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن، والطرق الجديدة.

لكن المعدل ارتفاع 0.2 بالمئة على أساس ربعي من 7.8 بالمئة في الربع الثالث من 2019.

وبلغ حجم قوة العمل 28.950 مليون فرد، خلال الربع الأخير من 2019.

وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن، والطرق الجديدة.