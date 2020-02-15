«التجارة»: تسجيل 2016 طلب إيداع علامة تجارية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تلقي إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها 2016 طلب إيداع وتسجيل علامة تجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال يناير الماضي.



وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم السبت، إنها أنجزت 723 معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و793 معاملة نشر علامة تجارية و490 معاملة لتسجيل علامة تجارية وإصدار شهادات لها.



وذكرت أنها أنجزت 676 معاملة تجديد العلامات التجارية و346 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل.



وأشارت إلى إنجازها 518 معاملة نشر تجديد العلامات التجارية وتعديل اسم أو عنوان المالك أول الوكيل ونقل ملكية العلامة التجارية إضافة إلى تلقيها 17 طلب معارضة على تسجيل علامة تجارية وتسجيل 7 تظلمات.



وذكرت أنها حصلت رسوما على جميع المعاملات السابقة بقيمة 303.8 ألف دينار.