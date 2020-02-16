‫الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض‬

‫استقر سعر صرف الدولار الأمريكي امام الدينار الكويتي اليوم الاحد عند 0.304 دينار فيما انخفض اليورو الى مستوى 0.330 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.‬



‫وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني ان سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع الى 0.397 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري الى 0.310 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دون تغيير.‬



‫يذكر ان أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط اسعار العملة لليوم ولا تعكس اسعار البيع والشراء الفعلية.‬