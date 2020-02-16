‫«أو.تي.سي»: تداول 80.2 مليون سهم بقيمة 28.4 مليون دينار‬

‫شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة المعروف اختصاراً بـ «أو.تي.سي» خلال جلسات الأسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي تداولات بلغت 80.2 مليون سهم بقيمة 28.4 مليون دينار كويتي «نحو 96.5 مليون دولار أمريكي» تمت عبر 1159 صفقة.‬

‫وقالت شركة «الموازي دوت كوم» في تقرير لها اليوم الأحد إن شاشة الصفقات الفورية سجلت حجم تداولات بواقع 4.6 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون دينار «نحو 9.5 مليون دولار» تمت عبر 1123 صفقة.‬

‫وذكرت إن سهم شركة بورصة الكويت شهد اخفاقاً ملحوظاً حيث بلغت كمية الاسهم المتداولة للشركة 4.3 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون دولار «نحو 9.5 مليون دولار» تمت عبر 1107 صفقات.‬

‫واوضحت أن الحد الأعلى لسعر سهم شركة البورصة بلغ خلال الاسبوع الماضي 700 فلس فيما بلغ الحد الأدنى للسعر 541 فلساً بمتوسط سعر647.5 فلس.‬

‫وبينت أن شاشة الصفقات الخاصة سجلت حجم تداولات بواقع 68.2 مليون سهم بقيمة 25.5 مليون دينار «نحو 86.7 مليون دولار» تمت عبر 17 صفقة.‬

‫وكانت الشركات الأكثر قيمة وتداولا في المنصة هي «نفائس القابضة» و«بورصة الكويت» و«كاب كوروب للاستثمار» فيما كانت شركات «الدولية للاجارة والاستثمار» و«الخليجية لحفظ الأوراق المالية» و«كاب كوروب للاستثمار» الأكثر ارتفاعاً.‬

‫أما الشركات الأكثر انخفاضاً فكانت «جبلة القابضة» و«الدار الوطنية للعقارات – ادنك» و«نفائس القابضة».‬

‫وابتكرت بورصة الكويت هذه المنصة لتسهيل عملية تداول الأوراق المالية غير المدرجة من بيع وشراء وتسوية وتقاص وتميزت باستحداث موقع إلكتروني يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.‬

‫وكانت عملية تداول هذه الأوراق تتم سابقاً بطريقة يدوية تفتقد للشفافية إذ عانى المتداولون تخوفاً من مدى جديتها وحقيقة الأسعار وصعوبة تحصيل المبالغ.‬