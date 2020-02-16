«التجارة»: 1001 تدبير احترازي لمكافحة غسل الأموال.. وتمويل الإرهاب

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التابعة لها اصدرت العام الماضي 1001 تدبير احترازي تتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون «2013/106».

واضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد ان التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل 200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين اضافة لاصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139 شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الادارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال العام الماضي منها 483 شركة عقارية و151 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين وتسع شركات للصرافة.

واوضحت انه تم اعتماد إيقاف نشاط ثلاث شركات عقارية واربع شركات للصرافة وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة منها ست للعقار وثماني شركات للصرافة واربع شركات للمجوهرات.

واشارت الى ان الادارة حدثت بيانات 1044 ترخيصا موزعة على 746 شركة عقارية و32 شركة صرافة و238 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 743 مراقبا ل 538 شركة عقارية و14 شركة صرافة و170 شركة مجوهرات و28 شركة تأمين.

وبينت انها اصدرت امرا بتقديم تقارير 68 شركة عقارية و10 شركات صرافة و26 شركة مجوهرات وست شركات تأمين اضافة الى 210 تقارير للرقابة الميدانية شملت 49 شركة عقارية و72 شركة صرافة و82 شركة مجوهرات وسبع شركات تأمين فيما احالت شركتي عقار الى النيابة العامة.